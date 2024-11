Napsütéses,ám csípősen hűvös időben sétáltunk a belvárosi parkolótól az Esztergomi Piacra, ahol azt láttuk: az emberek manapság is szívesen járnak piacozni. Magunk is vásároltunk, és belekóstoltunk a vármegye ízeibe...

Múlt és jelen az Esztergomi Piacon

A piacozás nem indulhat a szívet és testet melengető forró ital nélkül, így megérkezve egy jó kávéval nyitottunk. Bár az esztergomi piac másfél éve kapott épületet, úgy tapasztaltuk, meglehetősen bő a vevőköre. A réi piacon az árusok egy egész utcát foglaltak el, gyakorlatilag közterületen kínálták portékáikat a Simor János utca mentén. Annak is meg volt a maga hangulata, és sokan jártak át Szlovákiából is vásárolni. Az árusok nagy része be is költözött az új épületbe, így a vevők is tudták, mit, kit keressenek, de újabb helyi termelők termékeit is kipróbálhatják a vevők.

Aki a gasztronómia szerelmese - és különlegest vegyítené a hagyományossal, az többek között Barna Ádám séf alkotásait kóstolhatja a piac bisztrójában.

Liba-napra készülnek

Piacozásunkat a hentesnél folytattuk ahol már reggel sorba álltak a vevők. Most a liba-kacsatermékek a sláger, jön a Márton-nap. Oberfrank Antal hentespultjában formás egész liba várakozik vevőjére. Közben munkatársa hozza a comb utánpótlást is. Az alapanyagból készül a kacshájas sütemény, a sült liba és kacsacomb - a hétvégén ebből még több lesz a piacon a Márton-napi Vásáron.