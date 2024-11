November 23-án, reggel egy lezárt cipős dobozt pillantottak meg a tatabányai mentősök a mentőállomás bejáratánál. Mivel már korábban is előfordult, hogy kiskutyákat hagytak ugyanígy az állomásnál, az életmentők azonnal a dobozhoz siettek, amelyben legnagyobb meglepetésükre egy csirkét találtak. A mentősök azonnal bevitték és felmelegítették az ijedt csirkét, majd telefonálni kezdtek, hogy új otthont találjanak az állatnak. Egy életmentők végül sikerrel jártak és közel egy óra múlva az addigra már a békésen pihengető Pipit hazavitte új gazdája.

A Tatabányai Mentősöknél pihen Pipi

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

A Tatabányai Mentőállomáson már otthont talált magának Guszti cica is, aki kóbor macskából lett hivatásos „mentőmacska“ és azóta is fontos tagja a bajtársi közösségnek, illetve a korábban otthagyott kutyusoknak is a mentők találtak gazdit, egyiküket a mentőápoló bajtársuk fogadta be.