Mocsán is köszöntötték a 2023 és 2024-ben született kisgyermekeket és szüleiket - adta hírül Mocsa Község Önkormányzata hivatalos Facebook-oldalán. Mint írják: a legkisebbek ajándékcsomagot is kaptak, valamint érkeztükre egy japán cseresznyefát is elültettek, amely leveleire minden csöppség neve felkerült. Az önkormányzat oldalán fotókat is megosztottak az eseményről, azon belül a faállításról készültet, valamint a szülőkkel és gyermekeikkel készült csoportképet is.