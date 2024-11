Emellett az árvíznek leginkább kitett Duna utcában a partfal magasítás lehetősége is felmerült. Tervezik az árvízvédelmi védfal magasítását, ehhez kormányzati vagy uniós forrást szeretne megigényelni a város.

Az alpolgármester ezután a Lábatlannal közös szennyvíz-tisztító különválasztásáról beszélt. A problémát már jelezte a város hivatalos úton az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé. A két település jelenleg egy rendszeren oldja meg a szennyvízkezelést, ezt - állami forrásból - külön szeretnék választani.

Nagyberuházásról is szó volt

Tájékoztatták a lakossági fórumon résztvevőket az LG-Toray szeparátor fólia gyárral kapcsolatos fejleményről is. Mint korábban megírtuk, a cég - kiemelt kormányzati projektként, 4,7 milliárdos támogatást kapott kapacitásbővítő beruházásához, a gyár bővítéséhez. A termelés során, hűtővízként a Duna vizét emelnék be a zárt hűtőrendszerbe, majd tisztítva bocsátanák vissza . A beruházásban olyan megoldást is kialakítanak, amellyel a Zoltek Zrt. gyártelepén meglévő létesítményektől függetlenül tudják megvalósítani a tisztítást.

Mint a polgármester tájékoztatásából kiderült: a vármegyei kormányhivatal döntése alapján előírták a környezeti hatástanulmányt is a beruházással kapcsolatban. A hatástanulmányt Duna-Ipoly Nemzeti Park kezelésében álló Natura 2000 terület érintettsége is indokolja.