Hajlamosak vagyunk ferde szemmel nézni más kultúrák ételeire, személy szerint engem ki lehetne kergetni a világból egy baluttal. Hogy mi a balut? Főtt, fejlett kacsaembrió. Délkelet-Ázsiában igazi reggeli csemege. A szardíniai casu marzut se lenne gusztusom megkóstolni. Valahogy nem vonz a lárvás sajt, én kérek elnézést, tényleg. Sőt, pacalt sem eszek. Mégis el tudom fogadni, hogy ezt, ezeket valaki megeszi. Most a zsíros kenyér került ízlések és pofonok kereszttüzébe. Videón mutatjuk, hogyan rúgtak ezzel luftot az angolok és receptet is hozunk a tökéletes kovászos kenyérhez.

Zsíros kenyér - kinek gy, kinek uborkával, vagy mustárral, de nagy kedvence

A zsíros kenyér most a Daily Mailnél bekerült a legundorítóbb stadionkaják közé, mégpedig egy néhány napos X-poszt alapján, amit a Sports Scran nevű oldal tett ki. A dátum alapján meg is próbálták belőni, mikor sokkolhatta a garnélarákos fingerfoodokhoz, a pesztós fenyőmag-raviolihoz szokott ínyenceket. Ferencváros-Tottenham Európa-liga meccsen, most október elején.

Mikor készült a zsíros kenyér?

Csak egy a bökkenő: a fotó már majdnem egy éve készült, 2023 novemberében. Legalábbis a Footy Scran nevű oldal akkor publikálta. Akortájt nemzetközi meccset a belga KRC Genk-kel játszott a Fradi, így lehetséges, hogy azon a meccsen, vagy egy teljesen másikon, máskor lőtték a fotót. És messze nem biztos, hogy angol focidrukkerek. A kommentelők mindenesetre kiakadtak, már-már gazdaságpolitikai elemzésekbe mentek, kommunista időket emlegettek, de még olyan Amerikai Pite-szerű alpári poénok is születtek, hogy o**ó van a kenyéren.

A zsíros kenyér mindenesetre köszöni szépen, jól van. Kinél hagymával, kinél piros paprikával, paradicsommal, szőlővel vagy uborkával. És leginkább finom, ropogós fehér kenyérrel.

Mint azt a Mindmegette is írja, egyes kutatások bebizonyították, hogy a zsír igenis jó hatással van a testünkre, hiszen vannak vitaminok, amik zsírban oldódnak, emellett energiát is szolgáltatnak. A fő szempont itt is a mértékletesség, ugyanis ami kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben méreg lehet.

És ha már mértékletesség, ne menjünk el amellett, hogy nincs is jobb, mint friss, házi kenyérre kenni a zsírt. Augusztus 20-a apropóján a nyáron mi Tardoson jártunk utána, hogyan lesz tökéletes a házi kovászos kenyér: