Évekkel ezelőtt hiánypótló fesztiválnak indult, mára nemzetközi méreteket ölt a tatabányai verseny. Erdélyből és Szlovákiából is jönnek előadók, és gyakran hivatásos alkotók, nagyegyüttesek alkalmi csapatai is bemutatják tudásukat XI. Koreográfus Verseny fellépőiként.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Regös Táncegyüttes, Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, Rába Néptáncegyüttes, Vasi Legényczéh, Vasas Művészegyüttes, Pötörke Táncegyüttes, Jászság Népi Együttes, Csenderes Néptáncegyüttes, Zsolca-, Matyó és Nógrád Táncegyüttes. Összesen tizenkét csoport tizenhat produkcióját láthatja a közönség az idei megmérettetésen, amelyet az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért, a Bányász Táncegyüttes, valamint a Vértes Agorája szervez.

– Tizenegy évvel ezelőtt, amikor ezt létrehoztuk, még egy hiánypótló fesztiválnak indult, mert akkor az országban nem volt koreográfus verseny – kezdte Emmer Róbert, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a Bányász Táncegyüttes igazgatója. A vezető kiemelte azt is, milyen koreográfiákat láthat majd a nagyérdemű.

Emmer Róbert, a Bányász Táncegyüttes igazgatója

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Két kategóriában lehetett nevezni: autentikus néptánc, illetve tematikus, azaz táncszínházi kategóriákban. Elsősorban a koreográfusok mérettetik meg magukat, de együttesi díjakat, vagy akár szólótáncosi, illetve zenei szerkesztési díjakat is osztunk ki. A fesztivál nemzetközi, Felvidékről és Erdélyből is szoktak érkezni – mondta Emmer Róbert, akitől megtudtuk, a házigazda Bányász Táncegyüttes is fellép. Először Darabos Eszter koreográfiájával lép színpadra a Bányász Táncegyüttes, ami moldvai táncból készült. Később, Nyárádmenti táncokkal és Gáli Gábor koreográfiájával mutatkoznak be a tatabányai táncosok.