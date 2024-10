Megkérdeztük, ha egy vitamin lenne, amit mindenképp be kell szednünk, melyik lenne az. – Nagyon fontos a D-vitamin, hiszen a napsugarak egyre gyengébbek, az immunrendszerünk pedig nagy kihívások elé néz – felelte a tatabányai háziorvos, aki szerint felnőtteknek ajánlott naponta 2–3 ezer nemzetközi egységnyi D-vitamint szedni. A túlsúlyosaknak ennél nagyobb dózist. A doktor szerint D-vitaminra szüksége van a csontozatunknak, a fogainknak, de a cukorbetegségben, magas vérnyomás, gyomorbaj miatt szenvedőknek is rendkívül fontos. – Fantasztikus az immunerősítő hatása, számos betegség kivédhető a rendszeres szedésével. A csecsemőknek, kisgyermekeknek is ajánlott a napi ezer NE D-vitamin-pótlás – zárta szavait Csák Ferenc.