Több ezer forint hever az utcákon, a kukákban, vagy éppen a sínek mentén. Többségük olyan palack, amik július elseje óta visszaváltásra alkalmas csomagolásúak, ennek köszönhetően pedig új szakma született: a flakonozás.

A visszaváltás fogalma még nem annyira közismert július óta

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Kesztyűvel és szatyrokkal indulnak útnak egyre többen, hogy a kukába, szemetesekbe dobott palackokat, üvegeket összegyűjtsék. Azokat, amiként július óta 50 forintot kell fizetni és pont ennyit lehet értük kapni az automatáknál.

– Sok kicsi sokra megy – így gondolja az a fiatal, pár, akik a tatabányai Árpád hotellel szemközti buszmegállóba érkeztek bevásárlószatyorral a kézben. Jól tudják, vannak olyan pet-palackok is, amiket összegyűrt állapotban dobtak ki, ezeket pedig nem veszi be a REpont automata. Erre is van recept.

Ilyenkor általában felfújjuk és már vihetjük is visszaváltani a palackokat, ugyanis több ezer forintot érhet, ami az utcán, jobban mondva a kukákban hever - válaszolt kérdésünkre a jól szituált pár női tagja. Azt mondja, friss házasok, mindkettőjüknek van munkája, mégis szert tesznek erre az egyszerű bevételre. Keresetkiegészítés is lehet – mondják.