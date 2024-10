Tatabányán szeptemberben többször is írtunk a város rágcsálóirtásáról. A lakosság egyre többször találkozott az kártevő állatokkal, sőt a közelmúltban még támadás is történt. A rágcsálókat a közterületeken is irtják, így könnyen fennállhat a veszélye annak, hogy kiskedvencünk kapcsolatba kerül a méreggel.

A rágcsálóirtás eszközei. Gyakran a mérget választják

Fotó: Unger Tamás / Forrás: Vas Népe

Veszélyes a rágcsálóirtás

A patkány- illetve egérirtás feladata ősszel aktuális. A lehűlés miatt a rágcsálók is meleg, védett helyet keresnek, így az önkormányzat mellett a lakóközösségeknek, háztulajdonosoknak is érdemes védekezniük a kártevők ellen. Ennek legelterjedtebb verziója a méreggel történő irtás.

A kistestű emlősök esetében fontos, hogy a méreg hatása ne azonnali legyen, hogy társaik ne tudják összekötni az elhalálozást az étellel, ezért a patkányméreg hosszú lefolyású. Ezt úgy érik el, hogy a szer alvadásgátló hatással bír, így vérzékenységet okoz: az állat nagyjából egy héten belül elpusztul tőle.

A patkányméreg jellegzetesen kék vagy piros színű

Fotó: Unger Tamás / Forrás: Vas Népe

Felismerhető a méreg

A jellegzetes piros vagy kék színű mérget a védelem érdekében az esetleges gócpontokra szórják. Lépcsőházak esetében ilyen például a pince. A kártevők irtása azonban rejtett veszélyeket hordoz. Ugyanis kiskedvenceink is könnyen elfogyaszthatják a mérget.

Megkérdeztünk egy állatorvost, hogy mit tehetünk abban az esetben, ha megtörtént a baj. Dr. Osvald Attila tatai állatorvos elmondta, hogy gyakran és egész évben találkoznak mérgezésekkel.

Egész évben érkeznek ilyen problémával hozzánk, de ősszel mindig megnő az esetszám.

Fontos, hogy cselekedjünk!

Más a helyzet macskáink és kutyáink esetében. A cicák általában nem egyenesen a méregből fogyasztanak, hanem a megmérgezett rágcsáló elfogyasztásától mérgeződnek meg. A kutyusoknál pedig az a gyakoribb, hogy a négylábú séta közben fogyasztja el a mérget.

A gazdi azonnal észreveszi, hogy kedvence valami olyanba evett bele, amibe nem szabadott volna, így az állat egy-két órán belül orvoshoz kerül. A rendelőben pedig meghánytatják az állatot. A patkányméregben használt véralvadásgátló anyag ellenszere a K-vitamin, így ha egy-két nap múlva jut orvoshoz az állat, akkor több hetes vitaminkúrát kap.