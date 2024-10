A tatai Fácános kertből kanyarodott a Fekete útra egy autó a közelmúltban, amikor egy hatalmas faág a magasból a motorházra esett. Csupán fél méteren múlt, hogy nem a szélvédőt törte be a mázsás súly. Az autóban ketten ültek, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Az esetet jelentették az illetékes hatóságoknak, akik megtisztították az utat. Azonban az autó totálkáros lett. A veszélyes szakaszon egy héttel később egy újabb hatalmas fa dőlt az útra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Tatai Városgazda Kft. munkatársai a balesetveszély elkerülése miatt a Fekete útnál folyamatosan végzik a szükséges beavatkozásokat.

A helyiek szerint nem újkeletű a probléma. A Fekete út mentén számos elöregedett, kiszáradt fa található, amelyek komoly veszélyt jelentenek a környék lakóira és az ott közlekedő autókra. Most egy 20 méter magas bálványfa ága szakadt le az erős szélben.

Veszélyesek a korhadt fák

Bocskay Arnold is a remeteségben él a családjával. Véleménye szerint a korhadó fák problémája már évek óta tart. Többször is jelezte szóban, illetve írásban is a hatóságok felé is a balesetveszélyes helyzetet. A férfi szerint csak idő kérdése volt, hogy valaki megsérüljön egy kidőlt fa, vagy egy leszakadt ág miatt. Judit szerint nyáron a viharos szél és az eső, télen pedig a hó miatt több fa is dőlt már ki az utcájukban az elmúlt években.

– Szerencsére mindig éppen megúsztuk, de ijesztő élmény volt mindegyik. A kislányom retteg, ha autóba ülünk amikor szél vagy hó van, állandóan attól fél, hogy ránk fog egyszer dőlni egy fa – mondta Judit.

Komondi Ágnes, az 1-es körzet képviselője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a balesetet szenvedett autó tulajdonosa őt is értesítette az eset után, így személyesen ki tudott menni a helyszínre felmérni a helyzetet. Az autó tulajdonosával is beszélt, aki három iskolás gyermekét hordta az autóval a városba. A totálkáros kocsival azonban nem lehet közlekedni, így ez a mindennapi rutin most komoly feladatot jelent a családnak. A képviselő megkereste a problémával az önkormányzatot, akiktől azt a választ kapta, hogy az önkormányzat hasonló esetekre felelősség biztosítással rendelkezik. Azonban a kár kifizetése még hetekig eltarthat. A képviselőtől azt is megtudtuk, hogy október 7.-én, hétfőn, egy héttel a baleset után újabb fa dőlt ki a Fekete úton. Ezúttal a Hotel Gottwald előtt zuhant a hatalmas fa az úttestre. Szerencsére ezúttal nem járt a környéken autó.