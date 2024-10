Pályázatokkal lett korszerűbb

Az iskola 1991-ben pályázatot nyújtott be tornaterem építésére. A termet végül 1997-ben vehették birtokba a gyerekek. 2009-től 2015-ig Tar József irányította igazgatóként az iskolát. Pályázat útján ekkor szereltek fel 14 interaktív táblát, amely segítette a digitális oktatás elterjedését az iskolában. Nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés is megvalósulhatott pályázati forrásokból. Közben két tagintézmény került a Vaszary alá, a tardosi, illetve a tatai Jázmin Utcai Általános Iskola, utóbbi ma is hozzájuk tartozik.

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt korábban, a Tatabányai Tankerületi Központ segítségével, Tata város Önkormányzata támogatásával az iskola szinte teljesen megújult: új tornatermet alakítottak ki öltözőkkel és tetőtéri termek is épültek, több mosdóhelyiség lett kialakítva, akadálymentesítés is megvalósult lifttel az épületben. Az udvar is megújult, térkövezett lett, és a rekordtán sportpálya segíti még a mindennapos testnevelés szakszerű megvalósítását.