Mint arról már beszámoltunk, első alkalommal szervezte meg az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok Egyesülete a Szent Adalbert Központtal karöltve a Boralagút borfesztivált a Prímás Pincében október 19-én. A fesztiválon 15 borászat képviselteti magát mintegy 100 botmintával, amelyet a látogatók a helyszínen vásárolható kóstolói támogatójegy birtokában ízlelhetnek meg.

Mint elmondta, aki teheti, este 10 óráig látogathat ki a fesztiválra, ahol a helyi termelőkön túl neszmélyi, baji, sárisápi, dunaszentmiklósi, kesztölci termelőkkel találkozhat és borokat is kóstolhat. Itt van többek közt a Hilltop, vagy a Színek pincészet is. A borászatok emléklapot is kaptak Erős Gábor országgyűlési képviselőtől.