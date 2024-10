Civilek a civilekért

Az Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület a Tatai Lóversenyzés Történelmi Aranykora címmel megjelent Nieselberger Róbert által jegyzett kötetre hívta fel a figyelmet, amely az elfeledett tatai lovas életet mutatja be. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 2025-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi év alkalmából számos különleges, a népfőiskola eddigi működését is bemutató programokkal várják az érdeklődőket. Érdemes követni a szervezet netes felületeit.

A Tata és Térsége Civil Társulás 21. alkalommal szervezte meg a Civil Napokat. A programsorozat szeptemberben zajlott. Az idén a szervezet húsznál is több eseménnyel várta, várja a látogatóit a nagyszabású programon. Az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete a XXVI. Civileké a Ház szakmai és térségi civil fórumra és az őszi eseményeikre irányította rá a figyelmet.