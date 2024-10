Komárom-Esztergomból is sikerült megörökíteni azt az üstököst, ami szabad szemmel is jól látható volt az éjjel. A képek készítője, Forgács József Facebook-posztjában azt írta, hogy bár a fátyolfelhők sokat rontottak a megfigyelésen és fotózáson, de este már Oroszlány felett is megfigyelhető volt az üstökös. A tópartról, a kajakháztól is jól látható volt az égitest, és az ellencsóva is kivehető.

Gyönyörűen kivehető volt az esti égbolton az üstökös Oroszlány felett

Fotó: Forgács József / Forrás: Beküldött

A HungaroMet beszámolója szerint a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstökös a nevét a felfedezésének helyéről és idejéről kapta, hiszen 2023. január 9-én kínai csillagászok figyelték meg először a Purple Mountain Obszervatóriumban (mandarin nyelven Tsuchinshan nevű helyen). Ettől függetlenül, nagyjából egy hónappal később az ATLAS is lencsevégre kapta Dél-Afrikában.