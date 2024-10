Október 16-a az újraélesztés világnapja. Ennek apropóján a tatabányai mentőállomás vezetése egész napos bemutató szervezett a Vértes Center aulájába.

Az újraélesztés világnapján többen gyakoroltak az ambubabán

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ők és társszerveik, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, valamint a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete is részt vettek a gyakorlati részt is tartalmazó programon. Elsők között volt egy kecskédi édesanya, Oroszné Herczeg Csilla próbálhatta ki a mellkasnyomást egy ambubabán. Kislánya, a négyéves Lili is láthatta, mi a teendő abban az esetben, ha látunk valaki segítségre szorulót az utcán.