Öt évvel ezelőtti novemberi cikkünk szerint kilenc év után váltotta őt az aljegyzőből előlépett jegyző, dr. Malomsoki István. Az ácsi hivatalban szerzett tapasztalatok bizonyára jól jöttek Tatabánya új jegyzőjének, azonban továbbra sem csillapodtak a kedélyek: 2022 májusában már arról írt a kemma.hu, hogy közös megegyezéssel távozott egy újabb személy a jegyzői székből, mégpedig dr. Verhóczki Zita személyében.

Dr. File Beáta aljegyző és Dr. Szeidl Bernadett jegyző aláírta az esküokmányokat

Forrás: Facebook/Tatabánya Megyei Jogú Város

A legtovább dr. Dörnyei Vendel bírta. Kisbér volt jegyzője több mint két éven át töltötte be ugyanezt a posztot Tatabányán. Most azonban, 2024 októberében már ő is átadta a stafétát. A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy október hetedikén munkába léptek a tatabányai önkormányzat új tisztségviselői. A jegyző és az eljegyző személye ismét változott.