Változás 1 órája

Új helyre költözött a hematológiai és a kardiológiai szakrendelés

A tatabányai Szent Borbála Kórházban több, a betegeket is érintő változásról számoltunk már be korábban. Az intézmény falain belül most a hematológiai osztály is új helyre költözik.

Szalai Klaudia Szalai Klaudia

Új épületbe költözött a hematológiai osztály (fekvőbeteg ellátás) és a hematológiai szakrendelő – adta hírül a Szent Borbála Kórház hivatalos Facebook-oldalán. Mint írják: a hematológiai osztályt ezentúl az U épület III. emeletén, a 2-es szárnyban találják a betegek. A rendelések változása a betegeket is érinti. A szakrendelés az U épület III. emeletén, a 3-as szárnyban érhető el. Hozzátették: kollégáik mindenben segítik az új helyre érkező betegeket és látogatókat. A honlapon részletes tájékoztatást is kaphatnak a betegek arról, hogyan lehet időpontot kérni és bejelentkezni a hematológiai szakrendelésre. A kardiológia is új helyet kapott a Szent Borbála Kórház falain belül A hematológiai rendeléseken kívül új épületébe költözött a kardiológiai rehabilitációs osztály is. A kardiológiai rehabilitáció szakrendelés a hónap végétől várja majd a betegeket au U pavilonban. Kardiológiai rehabilitációs osztály: U épület, I. emelet 2-es szárny. Mint arról korábban beszámoltunk, változik a dietetikai szakrendelés csoportos és egyéni tanácsadásának helyszíne és időpontja is. A csoportos tanácsadás (II. típusú diabetes és gesztációs diabetes) újra a B épületben lesz elérhető. Az egyéni dietetikai tanácsadás az U pavilon földszintjére költözik.

A Gőzfürdő már az új kórházi pavilonban rendel Mint arról korábban beszámoltunk, Gyógytorna Centrum nyitotta meg kapuit a Szent Borbála Kórház új épületében. Ide költözött a Gőzfürdő minden részlege, ami korábban a Semmelweis úton, Óvárosban működött.

Az U épület 1-es szárnyában érhető el a gyógytorna és a lymphoedema kezelés. A reumatológiai és fizioterápiás szakrendelések a 3-as szárnyba költöztek. A kórház a honlapján hozzátette azt is, hogy kollégáik a helyszínen segítséget nyújtanak a rendelésre érkezőknek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!