Interaktív fotók: mutatjuk mennyit változott a csatkai zarándokhely közel 40 év alatt

A csatkai szentkút, nem csak keresztény, de a cigány kultúra számra is fontos zarándokhely. Akkor és most sorozatunkban most megmutatjuk, mennyit változott a csatkai zarándokhely csaknem 40 év alatt.

Őrzik az aradi vértanúk emlékét +fotók

Az aradi vértanúkra emlékeztek Komáromban is. Vasárnap délelőtt megkoszorúzták a hősök emlékkövét.

Így kell 50 forintból több ezret csinálni - Tatabányát és a kukákat is ellepték a flakonozók

Hazánkban is bevezették a visszaváltható italos palackok, dobozok és üvegek rendszerét júliusban, amikortól minden egyes darab 50 forintot ér. A rendszernek vannak ellenzői és pártolói, utóbbiak könnyedén több ezer forintos napi bevételre is szert tesznek, csak egy visszaváltás kell.

Őrület: éjjel kidőlt fa is akadályozta a flúgos örömevezőket +fotók, videó

Mindenkinek volt saját bevált receptje, hogyan lehet biztonságosan evezni az Által-ér 13 kilométeres szakaszán. A 27. Mikoviny túra azonban sokakat megcáfolt: volt, akinek a terve dugába dőlt, és olyan is, aki a vízbe...

László András: az EP-nek a gazdasági versenyképességgel, a migrációval és a békével kellene foglalkoznia

Magyar Péter „vágyálma", hogy az ülés Orbán Viktor és a Tisza Párt elnöke összecsapásáról szól majd.

Online visszaélések elleni kampányt indít a gyermekek védelmében az NMHH (videó)

A cél, hogy mind a szülők, mind a gyermekek mihamarabb ismerjék fel az online visszaéléseket.