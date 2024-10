Immár hagyomány, hogy a szüreti mulatság után dr. Maszlavér Petra a település polgármestere a naszályiak nevében minden térjelenet, térbaba készítőnek, egy-egy tortával köszöni meg az idei fáradozásokat, a határtalan kreativitást, lelkesedést és a vidám perceket, amelyeket a térjelenetek készítő okoztak a helyieknek és a Naszályon átutazóknak. A település közösségi oldala szerint a polgármester összesen 34 darab tortát adott át.

A hagyomány szerint ismét finom tortát kaptak azok a naszályiak, akik az elmúlt hetekben ötletes és kreatív térjelenetekkel tették szebbé a települést.

Fotó: Naszály község/ Facebook

Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, a naszályi térjelenetek híre már messzire elért az évek során. Más településekről is mennek megcsodálni a vicces és vidám alkotásokat, amik októbere elején tűnnek fel a porták kapujában. Idén is újabb rémísztő ötlettel készültek a helyiek. Idén igazi hollywoodi sztárok kerültek ki a naszályiak kezei közül.