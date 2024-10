Andris büszkén mutatta meg a halloween-i tököt, amit szüleivel közösen faragott ki. A kisfiú főleg a tök kikaparásában segédkezett, a faragás már az édesapjára maradt, aki szívesen segédkezett az óvodai feladatban. A Kocsi Mesekert Óvoda és Bölcsőde ugyanis idén is felkérte a családokat, hogy faragott töklámpásokkal díszítsék a kerítést.

Andrisnak a családja segített elkészíteni az idei töklámpást, amit az ovi kerítését díszíti

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Bódis Mónika, az intézmény vezetője elmondta, hogy már igazi látványosság lett a kis kiállítás, a helyiek szívesen sétálnak az óvoda felé, hogy megcsodálják az alkotásokat.

Ötletes töklámpások

A feladat pedig nemcsak a gyerekeket, de a kreatív szülőket is lázba hozta. Boldogan tervezték együtt és faragták ki közösen a lámpásokat. Az óvoda igazgatójától megtudtuk, hogy az elmúlt hét a tökről szólt az óvodában. Ilyenkor legkülönbözőbb formákban jelenik meg a csoportokban az őszi zöldség.

– Korábban a Márton nap környékén tartottuk meg a Halloweent, azonban többször is előfordult, hogy addigra már nem volt tök, így faragványok nélkül maradtunk. Így most külön ünnepeljük a tökös fesztivált – árulta el az igazgató.

– A hét a tökről szólt, sütöttünk sütőtököt, és tökös süteményt is. Tanultunk sok tökös verset és mondókat is. a tökmagokkal pedig számoltunk – árulta el az igazgató. Hozzátette: a következő nagy eseményük a Márton nap lesz november 11.-én, ahol lámpásaikkal végig járják az egész települést, amihez az évek során már egyre több helyi lakos is csatlakozott.