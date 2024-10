Ha a Halloween teljes szokásrendszerét nem is vesszük át, tököt attól még faraghatunk! Hozzá pedig készülhet otthon – ehető tökből – fűszeres, illatos sütőtök vagy -krémleves. De lássuk, milyen trükkökkel, milyen eszközökkel érdemes hozzálátni a halloweeni tökfaragáshoz!

Nem csak enni jó, a tökfaragás is jó móka!

Tökfaragásra fel!

Videókat gyűjtöttünk kezdőknek és haladóknak, amikből mindenki inspirálódhat, találhat kedvére való mintát, legyen az hagyományos tökfej vagy közismert mesehős. Faragnak anyukák, kreatívok és influenszerek, mi se maradjuk ki a mókából! Videókra és sütőtök faragásra fel!

Rolix természetesen kockákban gondolkodott a halloweeni tök faragása közben is:

Családdal is jó móka:

Ahogy még nem próbáltad:

Így készül a minion tökből:

Tíz ütős verzió, például a nagy megeszi a kicsit:

Aki pedig már igazán profi a tökfaragásban, annak érdemes megnéznie ezt a videót, amelyen a Star Wars karaktereinek tökéletes tökmása készül:

Ebben a videóban pedig arra is fény derül, mi az a titkos anyag, amivel, ha bekenjük a kifaragott tököt, nem lesz penészes! Aki pedig a konyhába is beengedi az ehető változatot, annak is vannak tippjeink: