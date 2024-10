Mindig is mozgatta az emberek fantáziáját a kérdés, hogy vajon másoknak is vannak fura szokásai ételek terén, vagy csak neki? Éppen ezért a hétvégén mi is feltettük nektek Facebook-oldalunkon a kérdést, hogy mi a legextrémebb ételpárosítás amit szerettek, a poszt pedig rengeteg mindenkiből előcsalta a gasztro énjét, és érdekesebbnél érdekesebb válaszokat kaptunk.

A kommentek közül szerintünk ezek volt a legextrémebbek. Néhányról még nehéz azt is eldönteni, hogy igaz-e vagy poén, de mi hiszünk mindenkinek. Íme tehát, a top 10-es lista:

Szalonna görögdinnyével és kenyérrel Grízestészta uborkasalátával Krumplis tészta cukorral Túró rudi ropival Ecetes hal madártejjel Lecsó egy pohár hideg tejjel Túró rudi kifliben Lecsó cukorral Sárgabarackos - cukros melegszendvics Abálólében főtt rizs kakaóval és cukorral

