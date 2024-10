Az országgyűlési képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit osztotta meg közösségi oldalán, hogy tiszteletbeli vízimolnár lett. Ugyanis meghívást kapott a neszmélyi Vízimolnár utcába, hogy együtt ünnepelje a helyiekkel a dunai árvíz legyőzését.

– Szombaton este tiszteletbeli vizimolnár lettem. Erre nagyon büszke vagyok! Ilyet nem mindenki kaphat! A neszmélyi összetartó közösség, a vizimolnárok a szeptemberi árvízi védekezésben résztvevőkkel tartottak egy kis ősz végi közös összejövetelt. Árvízi after, így jött a meghívó. A szolnoki vízügytől Tóth Tamás is velünk volt, aki már visszajáró segítő – írta büszkén Czunyiné a posztjában, ahol természetesen fotókat is közölt az eseményről.

Mint arról korábban beszámoltunk, a neszmélyi Vízimolnár utcában volt a legnagyobb esélye, hogy az árvíz elönti a házakat. A katonák, a helyiek és a számtalan településről érkező ismerős és idegen segítségével sikerült felépíteni időben a védőgátat, ami megállította az árt.