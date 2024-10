Gombapörkölt kóstolással egybekötött vásárra hívta érdeklődőit a Gördülőkosár Termelői Piac és a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete Tatabányán.

A termelői piac most gombapörkölt kóstolással egybekötött

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Fenséges illat lengte körbe a Madách utcai intézmény udvarát, ahol Kustánczi Zita különleges portékáiból készített étellel kedveskedtek a Gördülőkosár vendégeinek. Kellett hozzá egy kis Siitake, jó néhány sampion, amit jól kiegészített a laska. Ebből a háromféle kalaposból főtt bográcsban az étel, amiből kóstolni lehetett.

Válóczi Ferenc, az egyesület elnöke, a több mint 8 éve működő kertgazdaság vezetője elmondta: a sorstársai által gondozott kert az idén sok meglepetéssel hálálta meg a gondoskodást. Ennek köszönhetően volt szüreti mulatság és lecsófőzés, de mindig van ok arra, hogy a közösség találkozzon csütörtökönként 14.30 és 18 óra között.

Vajda László nemrég csatlakozott a Gördülő közösséghez, gluténmentes és vegán termékekkel

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A piacon tizennégy, negyven kilométeres körzetből érkező termelő árulja portékáit. A piac mára egy háztartás élelmiszer szükségletét teljesen ellátja. Egyebek mellett Naszályról kiváló tejtermékek, házi rétesek közül választhatnak a vásárlók, de a rengetek friss zöldség és gyümölcs mellett fürjtojás és Héregről hozott édességek is kaphatóak.

Hogy a sajtokról, az őzláb gombákról, a füstölt árukról és a kiváló fűszerkészítményekről ne is beszéljünk. Kiváló lekvárok, mézek cserélnek gazdát, és nagy sikere van a gyerekjátszósaroknak és az állatsimogatónak is, ahol elfoglalhatják magukat a legkisebbek, amíg szüleik végigmustrálják a gazdag árukészletet.

Kustánczi Zita standján temérdek gombafajjal találkozni: őzlábtól a petrezselyemgombáig

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Budapestről érkezett Vajda László, aki különlegesen pácolt olívabogyókat is árult. Különlegessége azonban mégsem ez. Gluténmentes és vegán termékek is kaphatóak nála, úgy mint a granola panírmorzsa, de a saját fűszersótól elkezdve a szárított zöldségkeverékeken át a céklaporig bezáróan minden kapható nála. Mellette Börzsei Józsefné textileket árult. A Héregről érkezett asszony nem győzi mutatni szebbnél szebb alkotásait. Időszerűen már ünnepi lázban ég, így portékái mellett jól megfér a hóember, a rénszarvas és a fehérszakállú is.