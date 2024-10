Lapunk nem csak a hivatásos művészek térinstallációjáról ír, hiszen érdekes lehet az Ácsi Bóbita Óvoda térinstallációja is, amit a Fő utcán helyezett el, afféle közterületi őszí díszként. Esőként a Sün csoport készített egy térdekorációt, aztán a Napocska csoport is kitett magáért. A létrejött vidám arculatot több ötletbörze és sok készülődés előzte meg. Az óvónők családi fényképezkedésre ajánlják a kompozíciókat. A napocskások már egy „fotósarkot” is kialakítottak a közösségi oldalon.

Először a Sün csoport készített térdekorációt

Forrás: Ácsi Bóbita Óvoda / Facebook

Várják a térdekorációiknál készült családi fényképeket a hozzászólások között.