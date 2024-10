Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy mindenszentek és halottak napja előtt keresik fel a temetők környékét.

A temető előtt hatalmas a kínálat: virágból és koszorúkból is

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Egy részük a zsúfolt temetők helyett inkább korábban visz virágot, vagy koszorút a sírra, elkerülve így a tömeget. Épp így, sok esetben idő előtt érkeznek a vidéki rokonok. Nem ritka, hogy a sírok környékét rendezgető hozzátartozókra is bukkanni néhány nappal halottak napja előtt. És ott vannak az árusok is, akik napok óta árulnak a temetők bejáratánál és gondoskodnak a virág- és koszorúkínálatról. Őstermelők és virágboltok képviselői is kitelepültek a sírkertek elé.

Sokan már most elkezdik rendezgetni szeretteik sírkövét és annak környékét

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Kedden délben jártunk a tatabányai Újtelepi temető környékén. Vannak eladók, akik hosszú évtizedek óta kipakolnak ilyentájt. De vannak olyanok is, mint például Kóródi Lauráék, akik ma érkeztek szebbnél szebb kötésű koszorúkkal a helyszínre. Az eladók veteránját is megtaláltuk, 1990-ben települt ki először Válóczi Ferenc és felesége, akiknél több mint 7 ezer forintos különbség is van koszorú és koszorú között.