Bár délután még kellemesen süt a nap, hajnalban már szépen lehűl a levegő. Ha nem is a küszöbünkön, de az már biztos, hogy a közelben jár a tél. Így jobb, ha már most elkezdünk azon gondolkodni, hogy milyen gumik is vannak az autónkon és mikor esedékes a gumicsere, esetleg kell-e újat venni. A szakértő szerint egy hónap múlva már kelleni fog a téli gumi.

Közeleg a tél, a szakember szerint egy hónap múlva már a téli gumi legyen az autónkon

Fotó: Hagymási Bence / 24 Óra

A gumisoknál még nem indult be a dömping, kényelmesen kaphatunk időpontot a következő hetekre. Tapasztalatok szerint november végén, illetve az első hó leesésekor eszmél a legtöbb autós, hogy rossz kerékkel közlekedik. Pedig nem a hó, hanem a hideg ami miatt nem mindegy, hogy milyen kerék van feltéve.

Mikor kell a téli gumi?

Dr. Farkas Károly a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy még sokan gondolják úgy, hogy a havas út miatt kell cserélni a gumikat. Azonban ez tévedés. A hőmérséklet az, ami befolyásolja a használhatóságukat a különböző évszakokban.

– Ha valaki nyári gumit használ, annak 7 fok alatt már le kell cserélnie a kerekeit téli abroncsra, mert az összetétele révén jobban megőrzi a rugalmasságát és a tapadását. A nyári gumi ezzel szemben ilyen időben kemény marad és csúszik, a fékút pedig akár 15-20 százalékkal megnőhet – magyarázta a szakember, aki szerint az az általános szokás, hogy november 15 és március 15 között használják az autósok a téli gumit.

Hozzátette, hogy sajnos egyre többen vannak, akik az utolsó pillanatra halasztják a cserét. A mostani időjárás azonban egyre szélsőségesebb és egy viszonylag meleg időszak után pillanatok alatt jöhet a fagy. Az autóklub regionális elnöke szerint sajnos az is egyre gyakoribb, hogy valaki egész évben csak téli, vagy csak nyári gumival jár, ami azonban nagyon veszélyes. Számukra lehet megoldás a négy évszakos gumi, amiből már nagyon jókat is lehet kapni.