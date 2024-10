Kifejtik azt is, mi vezethetett odáig, hogy ezek a fajok olyannyira elszaporodtak, hogy az idén már másodszor kell őket kihalászni a tóból. Szerintük, az állatokat befogták, vagy már eleve egy teknősfarmon születtek, majd a kereskedelmi célokból hazánkba kerültek. Itthon megvásárolták és új otthonuk lett, ahol egy idő után unalmassá váltak és kidobták őket. A teknősöknek jöhetett a sokk, mert hirtelen olyan vízben találták magukat, ahol egy őshonos teknősfaj is előfordul és a túlélés érdekében küzdeniük kell az életben maradásért. Ez pedig, ha máshogy nem megy, hát ki kell szorítani azt onnan. A felelős állattartás miatt figyelemfelhívó- és mentőakció is indult.

Teknősök miatt (is) kiáltanak az állatvédők

A nyilvánosságra hozott adatokkal szeretnék felhívni a figyelmet a fogalomra, hogy állatvédelem. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársain kívül a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei lelkes önkéntesekkel együttműködve fogták ki a tatabányai Csónakázó-tóból az ott elszaporodott idegenhonos teknősök példányait.