Sokan tartanak otthon ékszerteknőst, hiszen viszonylag keveset kell velük foglalkozni. Azonban az apró páncélos gyorsan tányérnyi méretűre is megnő és akár 50 évig is él. A megunt kedvenc pedig sokszor valamelyik közeli patakban, vagy tóban végzi. A tatabányai Csónakázó-tóban is rengetek invazív teknősfajta él, amik veszélyt jelentenek hazánk egyetlen őshonos teknősére, a mocsárira. Ezért a természetvédők teknőscsapdával próbálják a hívatlan lakókat befogni.

Idén mintegy hatvan darab teknőst fogtak be csapdákkal a Csónakázó-tóban

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Három szervezet közös összefogásával szerveztük meg a teknősbefogást. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, illetve a Magyar Madármentők helyi csoportjának munkatársai vállalták, hogy tavasszal, illetve ősszel kihelyezik a Csónakázó-tóra a négy teknősbefogót – magyarázta Szabó Máté, a nemzeti park természetvédelmi őre, aki azt is elmondta, hogy négy napozócsapdát és négy varsát tettek ki. A hidegben azonban már elvermeltek a teknősök, így újabb fogás már nem akadt. Ezért hétfőn reggel beszedték a csapdákat.

Kínai teknőst is találtak

– A Csónakázó-tónál kevés olyan hely van, ahol ki tudnak menni a teknősök napozni. Ezért jól használható a napozócsapda, aminek lényege, hogy egy kis rámpán felmászva tud a meleg napfényben sütkérezni a kétéltű. Ha pedig valami megriasztja és hirtelen menekülni akar beleugorva a vízbe egy kis hálós ketrecbe esik, amiből már nem tud kimászni – mutatta a szakember az egyszerű szerkezetet. A varsába pedig rothadó hússal próbálják becsalogatni az állatokat, amik már a kiutat nem találják. A csapdákat 2-3 naponta ellenőrizték.

– Ősszel összesen huszonhárom teknőst fogtunk be, amik hét különböző fajból származtak. A hazai, védett mocsári teknősből kettő példányt találtunk a csapdákban, őket természetesen visszaeresztettük. Rajtuk kívül sárga fülű ékszerteknősből tíz, a vörös fülűből öt példány fogtunk. De volt például vöröshasú ékszerteknős, mississippi tarajosteknős, hieroglifás ékszerteknős is a csapdában.

Illetve egy igazi ritkaságot is befogtunk, egy kínai csíkos teknőst, amit a vörös könyvben veszélyeztetett fajként tartanak számon

– sorolta a Csónakázó-tóban élő fajokat Szabó Máté. Tavasszal is egy hónapon keresztül voltak kint a csapdák, akkor 31 példányt fogtak, többségében szintén ékszerteknősöket.