A tatai lehalászás és a csíptetett ponty esete

Kalán Krisztián, a Várárok terasz & bisztró tulajdonosa a gasztronómiai fogásokról beszélt, hiszen a halászlékészítés fortélyait, hagyományát is megismerhetik majd az érdeklődők. De egyéb halkülönlegességek is kerülnek az asztalra, amit kóstolni lehet majd. Kapható majd bográcsban főtt halászlé, pontyból és harcsából, de a bajai ízek is szerepelnek az étlapon. Csíptetett ponty és velős pirítós is.