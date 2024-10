Névjegy

Szabó Mihály 1934-ben született Táton, 1952-ben végzett Tokodon kőműves szakmunkásként, majd 15 évvel később, 1967-ben Győrben szerezte meg mesterlevelét. Azóta önálló iparosként, később, a rendszerváltás után fiával családi vállalkozásban dolgozik. 22 ipari tanuló tanulta ki mellette a mesterséget az évek során. 1978 óta az ipar kiváló mestere.

Évekig az IPOSZ elnökségi tagja volt. 1993-ban kapta meg a Magyar Kézműves Kamara IPOSZ Díj kitüntető címét. 2023-ban szakmunkája elismeréseként a Magyar Kézművességért Díj Arany Fokozatával tüntették ki. Tát díszpolgára, s a táti egyházközség elnöke volt. Emellett a környék kvázi mecénás iparosaként is ismerik, szeretik: több felajánlást is tett egyházi építmények felújításánál, így például a dorogi Kálvária stációinak felújításakor is.

90. születésnapján felköszöntötte Tát polgármestere, Túri Lajos is, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől is kapott köszöntőlevelet.

Nevéhez fűződik a süttői műemlék templom felújítása, a táti templom homlokzatának felújítása, a Magyar Terranova Építőanyagipari Kft (ma Saint-Gobain Hungary Kft. - a szerk.) irodaházának építése, illetve a dolomit előkészítő torony alapozása. Emellett Tát egyes középületeinek és Esztergomi családi házak építése is az ő szakértelméhez fűződik.