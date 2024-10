Naszály közöségi oldalán számoltak be arról, hogy 100. születésnapján köszöntötték Vajda Józsefet, vagyis Józsi bácsit. Elsőként a református gyülekezet köszöntötte az istentiszteleten, majd a művelődési házban rendezett ünnepi fogadáson.

Józsi bácsit 100. születésnapján köszöntötte a református gyülekezet Naszályon az Istentiszteleten

Fotó: Naszály község/ Facebook

Józsi bácsi meghatva fogadta a gratulációkat, és meleg szavakkal köszönte meg családjának és barátainak a születésnapi ünnepi esemény megszervezését. Józsi bácsit a település polgármestere dr. Maszlavér Petra is felköszöntötte 100. születésnapján.

Múltidéző születésnap

Vajda József 1924. október 14-én született Naszályon Süveg Mária és Vajda József első gyermekeként. Elemi iskoláját Naszályon végezte. 1941-ben mai MOL Zrt, akkori nevén OIL Company vállalatnál helyezkedett el segédmunkásként. 1945. január 1-jén általános behívót kapott a katonasághoz, és egyenesen a frontra szállították, majd 1945. májusában fogsága esett és Kisinyovba hurcolták. A fogságban súlyosan megbetegedett, de egy német orvos kitartó ápolásának köszönhetően felgyógyult. Két és fél év fogság után 1947. szeptember 18-án szerencsésen hazatért. 1951-ben megnősült, Krihó Ilonát vette feleségül, aki hűségesen várt rá a fogságban töltött idő alatt is. Két gyermekük született, József és Katalin. 1962-ben beiratkozott a Petrik Lajos Vegyipari Technikumba, és felnőtt fejjel nekiállt, hogy pótolja azt, ami gyermekként nem adatott meg neki. 1966-ban technikusi vizsgát tett és művezetőként, majd üzemvezetőként dolgozott tovább szeretett munkahelyén az olajgyárban, ahonnan 1984. október 31-én ment nyugdíjba.

Józsi bácsi Naszályon született, 100. születésnapján a település polgármestere is felköszöntötte

Fotó: Naszály község/ Facebook

Remekül feltalálta magát nyugdíjas éveiben is, mivel épp úgy szerette a mezőgazdasági munkát, mint a vegyiparit. Kertjeit gyümölcsfákkal, szőlővel, zöldségekkel telepítette be és igen nagy élvezettel gondozta azokat. 2000-ben elvesztette feleségét, akit 3 éven keresztül ápolt. Aktívan részt vett Naszály közösségi életében, a Kertbarátok és a Szabadidő Klub oszlopos tagja volt. 2015-ben már egyedül nehezen boldogult, ezért lányáékhoz költözött Budaörsre, ahol immár 4 generáció él együtt szeretetben, közös megbecsülésben és tiszteletben. Szíve Naszályra húzza, és ahogy a 90. születésnapját is szeretett szülőfalujában, úgy a 100. születésnapot is ott ünnepelte.