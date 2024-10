Egy évvel ezelőtt Kinga boldogan fújta el a születésnapi tortáján a gyertyákat és boldogan ült fel testvérével a búcsú körhintájára. Most a tortából sem tud enni, és a gyertyákat sem tudja elfújni. Gabi, Kinga édesanyja mindent megtesz, hogy különlegessé tegye Kinga születésnapját idén is. A hét sztrók miatt a család élete teljesen megváltozott.

A hét sztrók után King ágyban fekve ünnepli a hatodik születésnapját

Forrás: Beküldött

A szülők sokszor szeretnék megállítani az időt, hogy egy-egy szép pillanat sose múljon el. Kinga szülei azonban úgy érzik, hogy inkább szeretnék visszaforgatni az időt, hogy újra lányuk 5. születésnapját ünnepelhessék. Hiszen akkor önfeledt játékkal és sok kacagással telt a szép nap.

Születésnap hét sztrók után

Mint arról korábban beszámoltunk, Kinga egy komoly betegségben szenved, a Moyamoya-szindrómában, ami miatt egy év alatt legalább hét sztrókja volt. Bár májusban megműtötték, a beavatkozás már nem tudott segíteni a kislányon. Az orvosok szerint Kinga sosem fog tudni járni, ülni, beszélni, mert az agyának a bal oldala teljesen elhalt az agyérgörcsök során. Azonban a kislány most is rácáfolt az orvosokra és az elmúlt hónapokban nagyon sokat fejlődött.

Kingát kedvenc mesehősei is meglátogatták születésnapján. Bobo maci és barátai rendszeresen próbálak mosolyt csalni a kislány arcára

Forrás: Beküldött

– Bár még mindig segítség kell az üléshez, de már láthatóan sokkal erősebb és ügyesebb is. Nagyon szerencsések vagyunk, mert sokan segítenek nekünk. Jár akupunktúrára, ami segíthet az agyban lévő idegrendszer aktivitását beindítani. Azóta elkezdte már emelgetni a fejét is. De járunk konduktorhoz, ültetjük és állítjuk, hogy beinduljon a vérkeringése, van gyógymasszázsa és gyógytornája is. Bár napról napra fejlődik lehet akár egy év is, mire elérünk valami komolyabb változást – sorolta a különböző fejlesztéseket Gabi, aki elárulta, hogy barátokkal és rokonokkal ünneplik meg Kinga 6. születésnapját. Bár a tortából nem tud enni a kislány, a krémet megkóstolhatja. Ugyanis pépeset már tud enni.

Kinga öt évesen még boldog gyerekként fújta el a gyertyákat. Hatodik születésnapján már csak a speciális székében tud ünnepelni

Forrás: Beküldött

Új esélyre gyűjtenek

Gabitól azt is megtudtuk, hogy még mindig várják az adományokat Kinga külföldi kezeléséhez. Mint arról korábban beszámoltunk, a családnak ismerős segítségével sikerült felvenni a kapcsolatot egy svéd intézménnyel, ahol újabb esélyt kaphat Kinga a műtétre. A Karolinska Intézet Európa egyik legnagyobb, legrangosabb orvosi egyeteme Stockholm Solna és Huddinge negyedében.