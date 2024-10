Valentinianus római császár nyomában futhatnak október 5-én azok, akik csatlakoznak a szombati Brigetio futóversenyhez. A megmérettetés ötlete Szőnyi Ferenc nevéhez fűződik, a rendezvényt a Komárom-Európa Futóegyesület írja ki már több éve.

Szőnyi Ferenc újra versenybe száll

Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: Nemzeti Sport

Többféle számban is lehet nevezni, lesz 5 kilométeres futás, egyórás futás, félmaraton, maraton és hatórás futás is. A felnőttek versenye 9 órakor kezdődik. A gyerekekre is gondolnak, így nem marad el az ovis futás sem, amelynek rajtja 10 óra 30 perckor lesz.

Szőnyi Ferenc lapunknak azt is elmondta, két év után ő is visszatér a versenypályára. Mivel még tart a rehabilitációja, így az egyórás futásra nevezett be. Bár sokáig úgy tűnt, többé nem versenyezhet, most szeretné megmutatni, ha valamit nagyon szeretnénk megvalósítani, akkor arra képesek lehetünk.

A versenyre az előjelentkezés már lezárult, de a helyszínen is lehet nevezni.