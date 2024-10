A polgármesteri hivatal tanácstermében tartotta meg alakulóülését az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat október 14-én hétfőn – az Oroszlányi Médiacentrum tudósítása szerint. Az esemény a magyar és a szlovák himnusz közös eléneklésével indult. Ezután Németh Gábor, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket a nemzetiségi önkormányzati választás eredményeiről, s arról, hogy a választás rendben zajlott.

Alakulóülést tartott az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Forrás: Oroszlányi Szlovák Klub / Facebook

Szabó István Lajosné, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a korábban kitűzött céljaikat is nagy lelkesedéssel valósították meg, és az újabb céljaikra és ilyen lelkesedéssel tekintenek. Azt is elmondta, hogy az eddig jól bevált programokat folytatják a továbbiakban is.

A szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai először magyarul majd szlovákul is esküt tettek.

A képviselők ezután megválasztották a tisztségviselőiket. Egyhangú igen szavazatok birtokában továbbra is Szabó István Lajosné maradt az elnök, elnökhelyettesnek pedig Bekéné Sziráki Mariannát választották meg.