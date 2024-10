A Mikes Kelemen hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint szeretett tanáruk, Mészáros István elhunyt. Mint írják, szakmai munkáját, pedagógusi hozzáállását meghatározta, hogy kívülről érkezett a pedagógusi pályára, többek között a Budapest Airport Zrt-nél dolgozott évekig. Hamar megtalálta a hangot az oktatás minden „szereplőjével” a Mikes kollektívájával, a szülőkkel és a diákokkal is. A diákok felé ezeket az ismereteket is beépítette a tanórák tananyagába. Szemlétéhez hozzátartozott, hogy igyekezett egy-egy problémát minden oldalról megnézni, a legmélyebb okokat is feltárni.

Mindig a diákok érdekeit helyezte előtérbe, nála mindig volt még egy esély. Olyan ember volt, akinek mindig voltak tervei, aki mindig tevékenykedett valamit.

Sajátos humora volt, rendkívüli nyugalom jellemezte. A tanítás mellett hobbija volt a kerékpározás, igazi „Bringalaktikus” volt. Emberséges, empatikus személyisége, közvetlen stílusa névjegye volt – zárták búcsú szavaikkal a posztot a Mikes Kelemen középiskola munkatársai.