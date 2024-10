Számos fotó kering már a közöségi oldalakon a tatabányai Szent Borbála Kórház új, hamarosan átadásra kerülő épületszárnyáról. Több szakrendelés is már oda várja a betegeket, így sok páciens készített már különböző felvételeket az épület belsejéről. A Kemma.hu stábját a kórház új főigazgatója, dr. Virág József kísérte végig az U épületen.

A Szent Borbála Kórház új épületszárnyában a legmodernebb eszközökkel felszerelt kórtermek várják a betegeket

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

A nagy forgóajtón már érkeznek a páciensek a betegfelvételre. Hiszen az új szárnyba költözött szakrendelésekre már ott kell bejelentkezni. A hatalmas tér lassan megtelik élettel. Az eligazodásban a kihelyezett táblák segítenek.

Új helyszínen a Szent Borbála kórház több szakrendelése

A földszinten kapott helyet a vérvétel és a központi laborok, valamint a gyógytorna centrum és a medencék. Mint arról korábban beszámoltunk, ide költöztek át a Semmelweis úti régi épületből a Gőzfürdő sokak által igénybe vett szolgáltatásai.

A gyönyörű, új medencék, illetve a modern fizikoterápiás kezelők már várják a betegeket. Dr. Virág József, a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a célja az volt, hogy az épületben komplex gyógyközpontokat hozzanak létre. Hogy például a mozgásszervi betegeknek ne kelljen átutazni a város másik végére egy kezelésért.

Az új épület első emeletén kapott ugyanis helyet a mozgásszervi rehabilitációs osztály, illetve a szakrendelő. De ide költözött át a tatai mozgásszervi rehabilitációs osztály is. Így a betegeknek a gyógytornára, vagy a fizikoterápiára, esetleg a gőzfürdőbe csak egy emeletet kell lemenniük a lifttel.

A Semmelweis úti régi épületből a Gőzfürdő sokak által igénybe vett szolgáltatásai is a kórház új épületébe költöztek

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

Gyógycentrumba várják a betegeket

Az első emeletre került a kardiológia, a második szinten pedig egy onkológiai gyógycentrum jött létre, ahol a fekvőbetegek és a szakrendelés mellett a kúraszerű ellátást is megkaphatják a betegek. De a második emeletre kell menniük a tüdőgyógyászati osztály pácienseinek is, és itt található a bronchológiai, illetve az immun- allergológiai szakrendelés is.

A legfelső szintre költözött a nefrológiai osztály és a szakrendelő, illetve a hematológia, ahol szintén egy kúraszerű ellátással egészítették ki az osztály és a szakrendelés által nyújtott kezeléseket. A főigazgató elárulta, hogy az elmúlt négy hónapban a kollégákkal sokat dolgoztak azon, hogy a tatabányai kórház épülete minél hamarabb a legmagasabb szakmai színvonalon szolgálhassa a betegek érdekeit.