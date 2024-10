A szüreti mulatságnak vége, a Halloween pedig csak most kezdődik. A héregi térbabák ennek hűen foglalják el helyeiket. Kicsit ez is, kicsit az is díszeleg a település fő útjának mentén.

Héregi térbabák csalnak mosolyt az arcokra

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mondhatnánk, hogy érdemes nem lehajtott fejjel sétálni a Gerecse völgyében fekvő településen, de hát ki tenné?

Egészen ötletes mindennapi jelenetek születtek újjá...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A köztéri alkotások úton útfélen csalnak vidámságot a héregiek, illetve a Héregre érkezők arcára.

Buszmegállóban stoppol a kis vörös...

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Traktoron, biciklin, buszmegállóban és szalmalábon állnak a tréfás alkotások.