48 órán át pihentetett, kovászolt tésztából készült nápolyi pizza a hétvégén Tatán, Szabi A Pék jóvoltából. A szentendrei Panificio Il Basilico ezzel a finomsággal érkezett immár harmadik alkalommal a tatai Esterházy-parkba, ahol hétvégén tartották a 14. SVÉT-et. Méghozzá olyan kemencével, ami önmagában felért egy műalkotással.

Szabi A Pék idén már harmadik alkalommal hozta el legfinomabb pizzáit Tatára

Fotó: Facebook/Tata Város

Szabi A Pék neve sokaknak ismerős. Először még a VIASAT3 egykori gasztrorealityjében, az Ide Süss!-ben tűnt fel mint zsűritag. Majd Szabit, vagyis Szabadfi Szabolcsot a kovid alatt ismerhette meg a fél ország a kovászforradalomnak köszönhetően.

Szabival és receptjeivel a népszerű gasztroportál, a Mindmegette olvasói is találkozhattak már, ugyanis a gasztroportálon vezette a Péksuli című videósorozatot, melyben különféle trükköket és praktikákat mutatott, melyekkel nemcsak gyerekjáték lesz a sütés, de tökéletes is lesz a kenyér, a zsemle, mindenféle édes és sós pékáru. Az Olaszországban tartott Pizza Világbajnokságon pedig a magyar csapatot erősítette több alkalommal is. Kalácsreceptjét mi is megosztottuk.

Szabi a különleges kemencéjét is bemutatta a mindmegette olvasóinak. A remekmű egy duplaépítésű kemence, ami azt jelenti, hogy a bent keletkező füst felmegy az elejébe, felülről még melegít, majd csak azt követően távozik a kéményen. A kemenceremek egy nagyon leszükített ajtóval rendelkezik, amely nem engedi, hogy az kihűljön. Szabi hozzátette, ha ezt a kemencét egy adott napon felfűti, akkor abban még másnap is 350 fok lesz.