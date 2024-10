Mint arról korábban mi is beszámoltunk, október elsejével elindult az új 5 éves önkormányzati ciklus, ezzel munkába álltak a megválasztott polgármesterek. Így tett Takács Károly, Oroszlány új Fidesz-KDNP-s polgármestere is, aki Facebook-oldalán számolt be az első napjáról a város élén.