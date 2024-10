Esztergomról mindenkinek a Bazilika és a vár jut eszébe, ám aki a Várhegyen jár, biztos, hogy odafele menet szembetalálkozik a hegybe vájt Sötétkapuval. A 90 méteres alagutat épp 200 éve alakították ki a Várhegy mesterséges lejtőjébe.

A Sötétkapu múltja: ilyen grandiózus terv készült a Várhegy beépítésére

Forrás: Magyar Kurír

Sötétkapuból pincék nyílnak

200 éve Esztergom egykori bíborosa, hercegpírmása, Rudnay Sándor nagyot gondolt: a Várhegy teljes átépítésével létrehozni a magyar Siont. Víziójában és terveiben egy egyházi komplexum terített volna be a Várhegyet. A Várheggyel szemben álló Szent György-hegyet teljesen elhordták, a Várhegy tetejéről több métert elhordtak, írja a Wikipedia Esztergomról szóló szócikke.

A terveknek végül csak egy része valósult meg, így épült meg a Sötétkapu 1824-ben, a Bazilika 1846-ban, illetve az Ószeminárium és a Déli kanonoksor, illetve a segédpüspöki palota. Pénz hiányában a többi épület megvalósítására nem került sor.

A Várhegy eredeti terveiről készült makett ma is látható az esztergomi Bazilikában

Forrás: wikipdia.hu

A Bazilika építésekor a Várhegyet mesterségesen feltöltötték, keleti irányba egy enyhe lejtést adtak neki. Ez alatt a mesterséges rámpa alatt alagutat vájtak, ez lett a Sötétkapu, amely gyors átjárást biztosított a Déli kanonoksor és az egykori papnevelde között - ez utóbbi a mai Szent Adalbert Központ - illetve a királyi és a szentgyörgymezői városrész között. Az alagút követi a keleti várfal előtti egykori sánc vonalát, részletezi az alagútról szól Wikipedia-szócikk. A Sötétkapuból egy óriási boltíves pincerendszer is nyílik, ugyanis itt volt egykor az esztergomi érsekség bor-, termény-, nyersanyagraktárai. Itt található a Prímás Pince is, a terület felújításáról a Kemma.hu is beszámolt.