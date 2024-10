Skóciába utazásunk nehézségek nélkül telt, nem késett se a vonat, se a repülő, pedig mindenre fel voltunk készülve. Mivel a glasgow-i szállást csak délután foglalhattuk el, ellátogattunk a közlekedési múzeumba, ahol a régi járművek mellett retro játékokat is kiállítottak. A szállásra érkezésünk után szinte csak lepakolni maradt időnk, és mehettünk is a Skócia–Portugália meccsre, ahol az utóbbi válogatottnak volt nagyobb esélye a győzelemre. A skót gyerekek is CR7 feliratú arcfestéssel érkeztek, de Ronaldo ezúttal nem talált be, ahogy egyik csapattársa sem a skót kapuba. Igaz a skótoknak sem sikerült gólt szerezni, de ők a 0-0-s végeredménnyel is kimondottan elégedettnek tűntek.

Skócia tájai elkápráztatják az embert

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Másnap kora reggel, még szakadó esőben indultunk buszos túrára, felfedezni a Skót-felföldet. Bár aggódtunk, hogy a csapadék tönkreteszi a napot, de igaznak bizonyult a mondás: ha a felföldön nem tetszik az időjárás, sétálj valamelyik irányba húsz percet, és teljesen más idő fogad. A buszút is gyönyörű tájakat tartogatott, csak az okozott gondot, hogy épp melyik irányba tátsuk a szánkat. Míg jobbra csodás tavat láttunk, addig balra bővizű hegyi patakok csobogtak. Akármerre jártunk, a hegyek oldalában jól tartott birkák legeltek, de szarvasveszélyre is gyakorta figyelmeztettek a táblák.

Fort William városán áthaladva megpillantottuk a Glenfinnan-viadukt irányába haladó jakobita gőzmozdonyt, amely a Harry Potter-filmek Roxfort Expresszeként vált ismertté. Szerencsére meg is előztük a járatot, így láthattuk a viadukton is átpöfögni a sok érdeklődővel együtt, akiknek tiszteletére a vonat fütyülni is kezdett. Itt található egyébként a Loch Shiel, amely szintén a Harry Potterből-filmekből lehet ismerős sokaknak, itt forgatták ugyanis a Fekete-tavas jeleneteket.