Október 10-én, sötétedés után újra feltűnt a sarki fény Magyarországon. Ez annak volt köszönhető, hogy a délutáni órákban egy hatalmas geomágneses vihar érte el a Földet. Ilyesmire legutóbb májusban volt példa, akkor az egész országból látni lehetett az aurora borealist, azaz a sarki fényt.

Maimalac, azaz Jakabházy Miklós két órán keresztül fotózta péntek hajnalban a sarki fényt Tatán

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós fotói

Maimalac, vagyis Jakabházy Miklós már eddig is sok lélegzetállító fotót készített Tatán, most azonban a sarki fényt is sikerült megörökítenie. A látványos képeken mintha izzana a Tatai-vár felett az ég. A fotós a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy amikor hazánkban májusban mindenki sarki fényt fotózott, ő pont nem volt az országban, így most szerette volna bepótolni az elmaradását. Ennek pedig nem is találhatott volna jobb és szebb helyszínt Tatánál.

Május óta várt a sarki fényre

– Amikor májusban itthon mindenki sarki fényt fotózott, én éppen a Dolomitokban voltam fotós túrán. Azóta figyelem a sarki fény riasztásokat, pár éjszakát már ráfordítottam a vadászatára, de valahogy mindig elkerültük egymást, akár itthon vártam rá, akár a Balatonon – árulta el a fotós, aki tegnap újra szerencsét próbált.

Az Öreg-tó és a Kálvária domb felett mintha izzott volna az ég

Fotó: Maimalac - Jakabházy Miklós fotói

– Tegnap újra jelezték, hogy jó esély van a jelenségre. De én nem bíztam a sikerben, ugyanis az átvonuló font miatt itt még esett, amikor csütörtök este már láttam a szenzációs képeket az Alföldről. Mivel egész éjjelre jelezte a portál az aktivitást, Solymos Ákos barátommal megbeszéltük, hogy hajnali 3-kor találkozunk a tóparton, addigra átvonul felettünk a front. Ki is mentünk az Öreg-tóra, először nem mutatta magát, de kisvártatva megérkezett és úgy 5 óráig látható is volt Tata felett a csoda – mesélt Maimalac a jól sikerül kalandról. A szakember hozzátette, hogy szabad szemmel nem ennyire látványos a jelenség. A hosszú záridejű felvételek jócskán felerősítik a látványt.