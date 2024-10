Két személyautó ütközött össze szerdán Császáron, a Kossuth Lajos utcában. Az ütközés következtében az egyik gépjármű az árokba borult. A műszaki mentést a kisbéri hivatásos tűzoltók végezték, áramtalanították az árokba borult gépjárművet - adta hírül a Komárom-Esztergom vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Sajnálatos módon a balesetben - Sallai Nóra tragédiájához hasonlóan - két gyermek is megsérült. Mint az kiderült, ők könnyű sérülést szenvedtek, így őket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Sallai Nóra tragikus balesete után most Császáron történt gyermekeket is érintő baleset

Forrás: Google Maps

Mint arról korábban beszámoltunk, Sallai Nóra életéért jelenleg is küzdenek. 5 éves kisfia, Bende elhunyt, miután egy autó beléjük rohant a kereszteződésben. Puskás Peti közösségi média oldalán osztotta meg gondolatait a szörnyű balesetről, s ennek hatására mi is összegyűjtöttük azon baleseteket, amelyekben fiatalkorúak is sérüléseket szenvedtek.