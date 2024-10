Pászty Dánielt 14 évesen kapta el a Rubik-szenvedély – előtte is gyakorolgatott, ám igazán tavaly óta kockázik, több versenyen is részt vett már. Nagy büszkén mutatta nekünk az Európa-bajnokság után készült pulcsiját. Most éppen a Hungarian Openre készül nagy erőkkel, amely november első hétvégéjén lesz.

A Kapcsolatok Házában is brutális tempóban, időzítővel felszerelkezve gyakorolt még beszélgetésünk közben is, az idejét egy applikáción jegyezve. Mint elárulta: egyéni rekordja 7 másodperc, ám a versenyeken, a drukk miatt van, hogy „csak” 10 másodperc alatt pörgeti ki a kockát. A két fiú meg is mutatta a tudását – a szemünkkel láttuk, mi történik, de hogy felfogjuk, azt még nekünk kell gyakorolni.