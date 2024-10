Nyers tojást iszik, de nyers csirkehús falatkákat is kap. Nem veti meg a kutyaszalámit, de a száraz kutyatápot sem. Ekési Pál rókaszelídítésben profi: hetekkel ezelőtt találkozott a vadállattal saját kertjében. Feltűnt neki, hogy eltűnt a papucsa...

Rókaszelídítés Síkvölgyön: Ekési Pál kezes báránnyá változtatott egy vadállatot

Forrás: Facebook/Ekési Pál

– Két hónapja vettük észre, hogy új kesztyű került a kertbe. Aztán eltűnt egy-egy kutyalabda és papucs is – kezdi mesélni nem mindennapi történetét a síkvölgyi porta tulajdonosa. Mint mondta, a kerttől nem messze, a szomszédságában húzódó erdő szélén rókalyukak vannak és minden bizonnyal az egyik lakó érkezett hozzájuk látogatóba. A nem várt vendégből rövidesen kezes bárány lett.

– Ma már a kezemből eszik, bejön a házba, sőt, tanulunk csibészelni is – nevet fel a síkvölgyi kis herceg, aki egy műanyag sípoló kacsát, Tást is kapott már a kis Vuk. Pali egyelőre nem adott nevet a rókának, a nemes feladatot az olvasók fantáziájára bízza. A név tehát még nem biztos, az viszont igen, hogy szívéhez ennyire rövid idő alatt milyen közel került az állat.

Nagyon jó hírről is beszámolhat portálunk, a síkvölgyi róka már fényes nappal is előmerészkedik és a többi háziállat mellett jól megfér. A róka mára már felveszi a szemkontaktust és kezd kialakulni a bizalom ember és vadállat között. Különös öröm ez a házigazdának, aki a közeljövőben is sajátos állatmentő akciót kezd ha a helyzet úgy kívánja. Ennek egyik vetülete, hogy Pali a hétvégén felkeresi a Rókales Alapítvány munkatársait, akiktől veszettség elleni tablettás vakcinát hoz legújabb gondozottjának, hogy a vadállatból biztosan ne legyen fertőző háziállat.

A rókaszelídítés csak hab a tortán

Több ízben beszámoltunk már arról, hogy a Síkvölgyön élő Ekési Pál különleges állatokat tart otthonában. Legutóbbi beszélgetésünk úgy zárult, hogy egy vízimadár lesz a következő a síkvölgyi portán, ahol már megfordult Károly, a Bennett-kenguru, Zsuzsi a törpemalac, Tomi a bullterrier és néhány tyúk is.