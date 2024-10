Egy dobozban érkezett, de pár percen belül már a saját lábán járta körbe a szerkesztőséget Morzsi, a robotkutya, akire nem csak a Kemma.hu munkatársai, de a környéken is kíváncsiak voltak. Kollégánk kutyáját, Dezsit azonban hidegen hagyta a különleges jövevény. Egy rövid érdektelen szimatolás után inkább elindult, hogy begyűjtsön egy kis simogatást, és persze pár finom falatot.

Morzsi, a robotkutya és gazdája Hajós István a Kemma szerkesztőségében járt

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

Morzsi közben várta gazdája utasításait, amit egy távirányítón keresztül kapott. A parancsokat pedig azonnal, tökéletesen teljesítette is: az ül, fekszik, pitizik, pacsit ad, táncol, ugrál, két lábra áll, mind ment neki. Sőt, még a lépcsőn is egyedül ment le. Az utcán hamar látványosság lett a furcsa négylábú. Egy kisfiú édesanyja kezét fogva biztonságos távolságból leste, hogy vajon mi is lehet az a fura szerzet, ami a parkban sétál. Egy kis bátorításra végül közelebbről is megnézte Morzsit, aki természetesen pár trükköt is bemutatott neki.

Tanít és véd a robotkutya

Egy kutyát sétáltató fiatal lány is felfigyelt a csupa fém négylábúra. De az ő kedvencét sem villanyozta fel Morzsi jelenléte. Jobban érdekelték a körülötte sertepertélő kétlábúak. Hajós István, a Bastion Group tulajdonosa, Morzsi gazdája a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a robotkutyát jelenleg tesztelik és a tervek szerint őrző-védő feladatokat láthat majd el.

Kollégánk kutyája, Dezsi nem mutatott túl nagy érdeklődést fura társa iránt

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

– Egy olyan innovatív vagyonvédelmi cég vagyunk, akik már öt éve tesztelik a drón és robottechnológiát, hogy hogyan lehet bizonyos vagyonvédelmi szolgáltatásokat már robotok segítségével megoldani. A szerkesztőségbe elkísért minket Morzsi, a robotkutyánk is, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mire képes – magyarázta Hajós István aki azt is elárulta, hogy több mint 20 különböző fajta robotot tesztelnek jelenleg. Azonban a robotkutyának kiemelt szerepe van.

– Minden kutatás azt mutatja, hogy a robotkutya az a robot, amit a legjobban elfogadnak az emberek. Tehát ő lehet a híd, amin keresztül a robotokat jobban beengedjük az életünkbe. Míg a humanoid robotoktól, amik a legjobban hasonlítanak ránk, félünk, addig a robot kutya nagyon barátságos. Így egyrészt van egy edukációs jellege, tud integetni, pacsit adni, táncol, jön-megy, mozog, de azért igazából ő egy munkakutya – szögezte le a szakember, akitől megtudtuk, hogy Morzsinak kamerája is van.