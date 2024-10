– A nyugdíjas tagok saját otthonaikból hozták el a fellehető régi tárgyakat – mondta Frankné Farkas Gabriella. – A legértékesebb talán az a néhány képeslap, amely az én gyűjteményemből került ide. Képeslapgyűjteményem igen gazdag anyag, az 1903-as évektől szerepelnek benne levelezőlapok. A kiállítóteremben vannak régi levelek, képek, könyvek, vasaló, fonott kosarak is. A közösségi teret mások is használják, társasjáték klubosok is előszeretettel tartják itt összejöveteleiket.

Előzetes bejelentkezés alapján lehet közelebbről is szemügyre venni a tárgyakat

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Retró tárgyak: önálló képeslapgyűjteménnyel

Az idei tervekről Frankné Farkas Gabriella elmondta: havonta terveznek kiállításokat, lesz majd egy önálló képeslapgyűjtemény is. Emellett könyvmentő napokat is szerveznek, és arra biztatják az itt élőket, hogy a polcokról kiszorult régi köteteket hozzák be. Lesz ruhacserebere is, és karácsony előtt ajándékosztást is terveznek majd.