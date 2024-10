Nosztalgia 42 perce

Te is jó évjárat vagy, ha erre a 10 dalra buliztál fiatalon +videó

Nincs is jobb annál, mint olykor nosztalgiázni egyet, és visszaemlékezni arra, mit is hallgattunk 5-10-20 évvel ezelőtt. Most egy ilyen retró utazásra invitálunk titeket.

Kemma.hu Kemma.hu

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!