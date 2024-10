A szűréseken, előadásokon részt vevők és velük érkezők is pontot kapnak. Emellett szerveztünk egy egészségsétát is, amely a kórház udvaráról indul. A résztvevők ezzel is 1500 pontot, azaz forintot gyűjthetnek. A séta egyrészt az egészség megőrzésére és az egészséges életmódra hívja fel a figyelmet, de bízunk a közösségépítő erejében is